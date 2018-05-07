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Стоимость недвижимости в Рязанском несущественно возросла
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Стоимость недвижимости в Рязанском несущественно возросла 

Управа Рязанского района 29 минут назад
Незначительное увеличение цен на квартиры в Рязанском районе зафиксировали эксперты одного из ведущих агентств недвижимости Москвы. По данным специалистов, стоимость жилья за минувший месяц возросла на 0,2 процента.
— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Рязанском районе в апреле составила 133 005 рублей. Это на 0,2 процента выше, чем в марте, — объяснил представитель агентства.
Добавим, что в рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Рязанский занимает 63-ю строчку из 86 возможных. На территории Юго-Восточного округа самую недорогую недвижимость можно приобрести в Выхине-Жулебине. Там квадратный метр жилья стоит 116 387 рублей. (мю)
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