Стоимость недвижимости в Рязанском несущественно возросла

Незначительное увеличение цен на квартиры в Рязанском районе зафиксировали эксперты одного из ведущих агентств недвижимости Москвы . По данным специалистов, стоимость жилья за минувший месяц возросла на 0,2 процента.

— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Рязанском районе в апреле составила 133 005 рублей. Это на 0,2 процента выше, чем в марте, — объяснил представитель агентства.

Добавим, что в рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Рязанский занимает 63-ю строчку из 86 возможных. На территории Юго-Восточного округа самую недорогую недвижимость можно приобрести в Выхине-Жулебине. Там квадратный метр жилья стоит 116 387 рублей. (мю)