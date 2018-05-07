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ЦБ Армении предупредил о высоком риске сделок с криптовалютами
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ЦБ Армении предупредил о высоком риске сделок с криптовалютами 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Центральный банк Армении распространил в понедельник заявление, в котором предупредил о высоком риске сделок с задействованием криптовалют.
"ЦБ внимательно следит за процессами в сфере криптовалют и, проанализировав международный опыт и исследования, считает необходимым предупредить, что вне зависимости от вида, распространенности или иных характеристик криптовалюты и проводимые ими сделки содержат высокие риски", — говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора.
В частности, отмечается, что криптовалюты лишены обеспеченности и крайне нестабильны. В регуляторе подчеркнули, что в большей части схем применения криптовалют нет юридически ответственных субъектов, а сделки с ними могут быть частью схем отмывания денег и финансирования терроризма, так как они анонимны и транснациональны.
"Отсутствуют правовые механизмы защиты законных интересов клиентов или возмещения их ущерба в случаях мошенничества и киберпреступлений, в результате чего могут быть нарушены интересы потребителей", — также отмечается в заявлении.
В итоге ЦБ призвал хозяйствующие субъекты воздержаться от сделок, связанных с обменом, торговлей, оплатой и инвестициями посредством криптоактивов. «Это не касается создания и майнинга криптоактивов, что находится вне рамок регулирования и контроля ЦБ и считается деятельностью в сфере информационных технологий», — уточняется в заявлении.
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