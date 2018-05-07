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Жителей Хорошевки проконсультирует кардиолог
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Жителей Хорошевки проконсультирует кардиолог 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В филиале № 3 городской поликлиники № 62, расположенной на улице Куусинена, 6, в субботу, 19 мая, проведут день открытых дверей. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальным давлением. Каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию у специалистов.
Прием будет вестись на базе центра здоровья.
— Врач-кардиолог проведет бесплатную консультацию и ответит на интересующие вопросы, — отметил собеседник издания.
Участники акции пройдут анкетирование на знание принципов здорового образа жизни и ранней диагностики артериальной гипертонии, измерят индекс массы тела и артериальное давление, проверят уровень глюкозы в крови, холестерина, получат оценку знаний по питанию и уровню физической активности, проведут биоимпедансометрию — диагностику состава тела с помощью измерения импеданса (электрического сопротивления тела), а также обследуют сердце с помощью кардиовизора — прибора, который диагностирует изменения в работе сердца.
Акция пройдет с 9.00 до 16.00. (то)
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