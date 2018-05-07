Сленговый словарь майнеров и держателей криптовалют

Криптовалюты наделали слишком много шума для того, чтобы не затрагивать внимание тех, кто совершенно никак с ними не связан. Узнать подробнее о мире криптовалют вы можете на 2bitcoins.ru, а в этом материале мы попытаемся доступным языком объяснить те сленговые выражения, которые используют майнеры и держатели криптовалют. Словарь был составлен нашими коллегами из Business Insider, ведь иногда может показаться, что майнеры говорят на совершенно другом языке.

HODL (ходл) — это слово произошло от английского слова «hold» (держать). В 2013 году член официального биткойн-сообщества напечатал его с ошибкой. Он хотел сказать, что он держит свою валюту и не продает ее, невзирая на колебания курса. Другие члены сообщества расшифровали надпись как «hold on for dear life» (держаться за дорогую жизнь). Выражение дает понять, что, несмотря на падение курса, держатели криптовалют не продают их. Иногда это выражение имеет и полностью обратный смысл, но используется в качестве фальшивого сигнала.

To the moon (до луны) — это выражение используется для обозначения пика роста цен на криптовалюты. Когда монета «лунится», это означает, что ее цена достигла пика и дальше будет только падать. Это подходящее время для ее продажи.

When Lambo (когда Ламбо) — это выражение расшифровывается как «когда ты купишь Lamborghini?». Его появление связано с тем, что нередко держатели криптовалют богатеют очень быстро. Задавая подобный вопрос, вы спрашиваете, удалось ли ему действительно хорошо заработать на криптовалютах.

Гипербиткоинизация — этим словом описывается идеальное будущее для держателя криптовалют, в котором остальные валюты обесцениваются и заменяются той, которою он держит. Идеальный финал, но не для всех.

OCD (Obsessive Cryptocurrency Disorder) — это синдром, свойственный держателям криптовалют. Он проявляется, когда днями и ночами следят за ростом и падением валют, которые держат.

FUD (Facts U Dislike) — таким термином описываются больные темы для держателей криптовалют. Затрагивание этих тем может привести к раздору в разговоре. Этот термин используется не только в криптовалютном мире.

Nocoiner — это термин, описывающий человека, который не является держателем криптовалют. Чаще всего он применяется к тем, кто не просто не имеет ни одной монеты, но и активно издевается над держателями и майнерами, осуждая все, что как-либо связано с криптовалютами.

Altcoin (альткоин) — этим термином описывается любая другая криптовалюта, кроме биткойна. Он расшифровывается как «альтернативная монета».

Rekt — это выражение произошло от английского слова «wrecked» (потерпевший неудачу). Его используют для трейдеров, которые приняли неверное решение. К примеру, продали валюту перед ее ростом.

DYOR — расшифровывается как «Do your own research», или «думай своей головой». Это выражение призывает принимать решения самостоятельно, не опираясь на чье-либо мнение.

Кит — важный игрок на рынке криптовалют, который держит внушительное количество монет. Его действия с валютой могут оказывать существенное влияние на ее стоимость.