Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в более чем 50 городах Болгарии 

СОФИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Масштабная акция «Бессмертный полк» пройдет в День Победы в 52 городах Болгарии. Об этом во вторник на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, заявил руководитель Фонда «Бессмертный полк» Павел Иванов.
"В прошлом году в акции в 40 городах по всей стране участвовало около 15 тыс. человек, надеюсь, что нынче их будет гораздо больше, ведь акция пройдет в 52 городах Болгарии. Предполагаем, что только в Софии, в акции примет участие более 3 тыс. человек", — сказал он.
В свою очередь председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадикозян рассказала, что Болгария входит в число тех стран, где акция «Бессмертный полк» проходит наиболее активно. «Уверена, что шествие в Софии 9 мая 2018 года будет самым массовым за все время проведения акции в Болгарии, а сама акция пройдет в десятках городах страны. Параллельно будет проходить акция „Георгиевская ленточка“. После официального возложения цветов у подножия памятника Советской армии, для участников акции будет организован праздничный концерт», — добавила она.
Национальный оргкомитет акции «Бессмертный полк» объявил, что выступит с инициативой объявления 9 мая — официальным праздничным днем в Болгарии. «Девятое мая — это урок, который мы должны помнить и о котором должны говорить, в память о всех погибших в этой ужасной войне», — заявили представители оргкомитета.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, с тех пор масштаб и география «Полка» только расширяется.