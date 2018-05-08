Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в более чем 50 городах Болгарии

"В прошлом году в акции в 40 городах по всей стране участвовало около 15 тыс. человек, надеюсь, что нынче их будет гораздо больше, ведь акция пройдет в 52 городах Болгарии. Предполагаем, что только в Софии , в акции примет участие более 3 тыс. человек", — сказал он.

В свою очередь председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадикозян рассказала, что Болгария входит в число тех стран, где акция «Бессмертный полк» проходит наиболее активно. «Уверена, что шествие в Софии 9 мая 2018 года будет самым массовым за все время проведения акции в Болгарии, а сама акция пройдет в десятках городах страны. Параллельно будет проходить акция „Георгиевская ленточка“. После официального возложения цветов у подножия памятника Советской армии, для участников акции будет организован праздничный концерт», — добавила она.

Национальный оргкомитет акции «Бессмертный полк» объявил, что выступит с инициативой объявления 9 мая — официальным праздничным днем в Болгарии. «Девятое мая — это урок, который мы должны помнить и о котором должны говорить, в память о всех погибших в этой ужасной войне», — заявили представители оргкомитета.