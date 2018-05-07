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Собянин подписал документ об увеличении размера выплат за донорство крови на 20%
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Собянин подписал документ об увеличении размера выплат за донорство крови на 20% 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте мэра, новый размер соцподдержки доноров крови составят 4 тысячи 80 рублей (в случае однократной донации, доноров плазмы — 3 тысячи 600 рублей, тромбоцитов — 5 тысяч 760 рублей и эритроцитов методом автоматического афереза — 6 тысяч рублей.
Рост выплат должен сделать донорство более привлекательным и гарантировать наличие необходимых объемов донорской крови и ее компонентов в медицинских организациях столицы.
В апреле в столице прошла неделя акций в честь Дня донора. Мобильные пункты работали в столичных вузах, где сдать кровь могли все желающие. А в поликлиниках запустили тематические лекции о пользе донорства.
По данным департамента здравоохранения столицы, в 2017 году более 18,6 тысячи человек в 2017 году сдали кровь в мобильных донорских пунктах. Среди них 10 тысяч студентов и 1,2 тысячи сотрудников Московского метрополитена. За 400 благотворительных акций удалось собрать около 8,4 тысячи литров крови.
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