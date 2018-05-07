Адвокат поддержал признание криптовалюты имуществом в суде

Арбитражный апелляционный суд Москвы впервые признал криптовалюту имуществом и обязал должника передать доступ к электронному кошельку управляющему, чтобы включить его в конкурсную массу. Ранее Илья Царьков , который задолжал свыше 18 миллионов по договору поручительства, был признан банкротом. Однако он сам признался, что владеет криптокошельком. Сначала Арбитражный суд отказался считать его имуществом из-за действующего в РФ законодательства, однако Девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил, сообщает РБК.

Эксперт поддержал версию о блокировке Telegram из-за криптовалюты Создатель проекта RightCoin и адвокат Александр Трещёв в эфире НСН позицию суда поддержал.

«Это решение суда позволит определиться и совершить ряд манипуляций, которые вносили суть несправедливости при разводе, банкротстве и других процедурах. Как доказать, что кошелёк принадлежит именно этому лицу? Это тоже вопрос доказательной базы. Сейчас уголовная и уголовно-процессуальная практика только формируется. Она будет появляться методом проб и ошибок. Если есть судебное решение, тогда уже можно будет привлекать к ответственности. Что касается процедур [исполнения решения], это уже не самое сложное», — отметил адвокат.