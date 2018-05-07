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Адвокат поддержал признание криптовалюты имуществом в суде
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Адвокат поддержал признание криптовалюты имуществом в суде 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Арбитражный апелляционный суд Москвы впервые признал криптовалюту имуществом и обязал должника передать доступ к электронному кошельку управляющему, чтобы включить его в конкурсную массу. Ранее Илья Царьков, который задолжал свыше 18 миллионов по договору поручительства, был признан банкротом. Однако он сам признался, что владеет криптокошельком. Сначала Арбитражный суд отказался считать его имуществом из-за действующего в РФ законодательства, однако Девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил, сообщает РБК.
Эксперт поддержал версию о блокировке Telegram из-за криптовалюты Создатель проекта RightCoin и адвокат Александр Трещёв в эфире НСН позицию суда поддержал.
«Это решение суда позволит определиться и совершить ряд манипуляций, которые вносили суть несправедливости при разводе, банкротстве и других процедурах. Как доказать, что кошелёк принадлежит именно этому лицу? Это тоже вопрос доказательной базы. Сейчас уголовная и уголовно-процессуальная практика только формируется. Она будет появляться методом проб и ошибок. Если есть судебное решение, тогда уже можно будет привлекать к ответственности. Что касается процедур [исполнения решения], это уже не самое сложное», — отметил адвокат.
Напомним, на данный момент криптовалюта в России не имеет официального статуса. При этом она не является запрещённой. В конце января 2018 года министерство финансов внесло на рассмотрение законопроект, который регулирует рынок криптовалют. Так, биткоин и другие цифровые деньги считаются финансовым активом.
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