Цены на жилье в районе Люблино в апреле снизились незначительно 

О несущественном уменьшении стоимости квартир в районе Люблино заявили специалисты одного из ведущих агентств недвижимости Москвы. Эксперты подготовили статистику за минувший месяц.
— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе Люблино в апреле составила 124 578 рублей. Это на 0,5 процента ниже, чем в марте, — пояснил представитель агентства.
Напомним, что по уровню цен на квартиры среди районов Москвы Люблино находится на 77-м месте из 86 возможных. Самая «бюджетная» недвижимость в ЮВАО продается в районе Выхино-Жулебино. Там квадратный метр стоит 116 387 рублей. (мю)