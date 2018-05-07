Цены на жилье в районе Люблино в апреле снизились незначительно

О несущественном уменьшении стоимости квартир в районе Люблино заявили специалисты одного из ведущих агентств недвижимости Москвы . Эксперты подготовили статистику за минувший месяц.

— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе Люблино в апреле составила 124 578 рублей. Это на 0,5 процента ниже, чем в марте, — пояснил представитель агентства.

Напомним, что по уровню цен на квартиры среди районов Москвы Люблино находится на 77-м месте из 86 возможных. Самая «бюджетная» недвижимость в ЮВАО продается в районе Выхино-Жулебино. Там квадратный метр стоит 116 387 рублей. (мю)