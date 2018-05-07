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Цены на жилье в районе Люблино в апреле снизились незначительно
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Цены на жилье в районе Люблино в апреле снизились незначительно 

Управа района Люблино 21 минуту назад
Фото: Управа района Люблино
О несущественном уменьшении стоимости квартир в районе Люблино заявили специалисты одного из ведущих агентств недвижимости Москвы. Эксперты подготовили статистику за минувший месяц.
— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе Люблино в апреле составила 124 578 рублей. Это на 0,5 процента ниже, чем в марте, — пояснил представитель агентства.
Напомним, что по уровню цен на квартиры среди районов Москвы Люблино находится на 77-м месте из 86 возможных. Самая «бюджетная» недвижимость в ЮВАО продается в районе Выхино-Жулебино. Там квадратный метр стоит 116 387 рублей. (мю)
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