Более 9 тыс. деревьев высадят в Подольске в ходе акции «Лес Победы»

Подольске планируют высадить более девяти тысяч саженцев деревьев в ходе акции «Лес Победы» 12 мая, насаждения появятся во всех микрорайонах города, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

В горокруге утвердили план проведения акции «Лес Победы», которая начнется в 11:00 во всех муниципалитетах Московской области 12 мая. В Подольске проведение акции планируется на землях населенных пунктов. Центральной площадкой станет сквер в границах улиц Ленинградской, 43-й Армии и Юбилейной в микрорайоне Кузнечики.

«Всего в округе во время акции молодые деревья и кустарники высадят на 47 площадках — на дворовых территориях, пешеходных зонах, территориях, прилегающих к образовательным учреждениям и учреждениям культуры, а также к храму Воскресения Христова в Подольске. Всего в 2018 году 12 мая в округе появятся более девяти тысяч новых саженцев — сеянцев липы, клена, березы, рябины, черемухи, сирени, вишни, которые приобрели за счет муниципального бюджета», — говорится в сообщении.

Молодые сосны предоставит Подольское участковое лесничество. Деревья посадят в каждом районе горокруга. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 16 тысяч человек — школьники, студенты, представители общественных организаций, профессиональных и отраслевых союзов, предприятий, жители. «Лес Победы» — это не только вклад в лесовосстановление и озеленение Подольска, но и воспитание бережного отношения к зеленым насаждениям.