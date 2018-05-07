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Объем платных услуг для населения Москвы в I квартале 2018 года вырос на 3,2%
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Объем платных услуг для населения Москвы в I квартале 2018 года вырос на 3,2% 

РИАМО 1 час назад
Объем платных услуг, оказываемых населению Москвы, по итогам января-марта 2018 года составил 383,1 миллиарда рублей в сопоставимых ценах, что на 3,2% выше аналогичного показателя 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорстата.
При этом в марте 2018 года по сравнению с февралем 2018 года объем платных услуг вырос на 5,1%, а по сравнению с мартом 2017 года отмечено снижение на 0,2%.
В первом квартале 2018 года в структуре объема платных услуг преобладали жилищно-коммунальные (16,8% от общего объема), транспортные (33,9%) и телекоммуникационные услуги (17,3%). При этом объем шести видов услуг снизился на 4,1-36,5% и восьми видов увеличился на 0,7-37,8%.
Наибольшее снижение объемов отмечается в сфере услуг санаторно-курортных организаций (36,5%), ветеринарных, туристических и бытовых услуг (7,8%). Наибольший рост отмечен в сфере жилищных услуг — на 37,8%, услуг почтовой связи и курьерских услуг — на 17,7%, а также услуг системы образования — на 13,1%.
В январе-марте 2018 года в структуре бытовых услуг 45,2% приходилось на долю услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 11,8% — парикмахерских услуг и 11,8% — ритуальных услуг. Снижение объемов услуг по техобслуживанию и ремонту в январе-марте 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 12,2%, парикмахерских услуг — 18%, объем ритуальных услуг вырос на 7,2%.
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