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Общая линия политики правительства РФ останется прежней, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»
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Общая линия политики правительства РФ останется прежней, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
Существенной статистики на вечер нет, но ожидается выступление трёх представителей ФРС. Бумаги Sysco активны перед открытием на фоне сильной отчётности как и акции Apple, которые в пятницу закрылись на рекордном уровне.
Впрочем, всё самое интересное в понедельник происходит в России. Президент РФ В. Путин внёс кандидатуру Д. Медведева на пост премьер-министра. Таким образом, можно говорить, что общая линия политики правительства останется прежней, но стоит дождаться деталей распределения портфелей. Примечательно то, что в день присяги президента вышел опрос ВЦИОМ, где весьма ярко представлены мнения населения по поводу достижений и провалов. Вполне вероятно, что новый кабинет будет отличаться от прежнего.
Рубль, можно сказать, отреагировал на новости сокращением потерь, а вот фондовый рынок пока игнорирует вполне ожидаемую новость.
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