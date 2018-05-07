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Прогулочную коляску пожертвовали в «Свободный магазин» местного храма
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Прогулочную коляску пожертвовали в «Свободный магазин» местного храма 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Благотворительная акция «Свободный магазин» прошла в храме Державной иконы Божией Матери в воскресенье, 6 мая.
Напомним, что это мероприятие уже успело стать традицией районной церкви: если в прошлом году оно проводилось раз в несколько месяцев, то с нового года принимать участие в акции можно каждый месяц.
— В этот раз у нас было большое разнообразие вещей. Помимо одежды и обуви, нам приносили: детскую коляску, развивающие детские книжки, игрушки и многое другое. Приятно, когда людям не жалко отдавать почти новые вещи во благо другим. Еще очень люблю наблюдать за людьми, когда они отдают вещи, потому что почти сразу они становятся такими радостными, веселыми и добрыми. Все-таки добрые и благие дела делают нас окрыленными и жизнерадостными. Хотела бы еще сказать, что наш «Свободный магазин» — не просто благотворительная акция. В нем получают пользу две стороны. Правда, у одних эта польза материальная, а у других — духовная. Но в итоге хорошо всем, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» одна из организаторов акции Наталия Губогло.
Отметим, что суть благотворительной акции храма Державной иконы Божией Матери состоит не только в сборе вещей, но и в обмене: люди приносят и могут взять взамен необходимое.
— «Свободный магазин» действительно полюбился нашим прихожанам. Когда они выходят после службы на улицу и видят палатку с вывеской «Свободный магазин» они радостно говорят: «О, Свободный магазин, ну наконец-то», и обязательно спрашивают, когда будем проводить в следующий раз, — добавила Наталия Губогло.
Напомним, что «Свободный магазин» этого месяца был направлен на помощь многодетной семье из Тагила.
Фото: предоставила Наталия Губогло
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/07/40687/
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