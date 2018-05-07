Мэр Москвы подписал документ об увеличении размера выплат за донорство крови и ее компонентов на 20%

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым повысил выплаты донорам крови и ее компонентов на 20%. Документ опубликован на официальном сайте мэра. Новые размеры социальной поддержки доноров составят в случае однократной донации: крови — 4 тыс. 80 руб. (ранее 3 тыс. 400 руб.); плазмы — 3 тыс. 600 руб. (ранее 3 тыс. руб.); тромбоцитов — 5 тыс. 760 руб. (ранее 4 тыс. 800 руб.) и эритроцитов методом автоматического афереза — 6 тыс. руб. (ранее 5 тыс. руб.). Как сообщалось в материалах к президиуму правительства столицы к 24 апреля 2018 г., также на 20% повышены размеры платы за сдачу крови и денежной компенсации взамен бесплатного питания, выплачиваемые в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ Согласно материалам, увеличение выплат позволит повысить привлекательность донорства и гарантировать наличие необходимых объемов донорской крови и ее компонентов в медицинских организациях столицы.