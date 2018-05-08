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В Загребе более 250 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
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В Загребе более 250 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 8 мая — РИА Новости. Массовое шествие в рамках акции «Бессмертный полк» во вторник впервые состоялось в Загребе, сообщила РИА Новости представитель «Россотрудничества» в Хорватии Наталья Якимчук.
Торжественное событие прошло 8 мая — в день освобождения Загреба в ходе Второй мировой войны. Организаторами акции стали Союз антифашистских борцов и антифашистов Республики Хорватии и Координационный совет российских соотечественников Хорватии при поддержке представительства «Россотрудничества» и посольства России в этой стране.
Мероприятие началось с возложения цветов к Стене героев на мемориальном кладбище Мирогой и продолжилось шествием с портретами воинов-освободителей, названным «Бессмертным партизанским отрядом» в честь югославских партизан.
"Более 250 участников «Бессмертного полка» со всей Хорватии прошли маршрутом от площади Жертв Фашизма до площади Республики. В шествии, поддержанном мэром города Загреба Миланом Бандичем, приняли участие руководители Союза антифашистов, соотечественники, представители посольств России и стран СНГ. Шествие завершилось запуском 73 воздушных шаров в знак 73-й годовщины Победы", — сообщила агентству Якимчук.
По данным оргкомитета акции, шествие «Бессмертного полка» также пройдет в других городах Хорватии — Продоле, Илоке и Батине.
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Участники акции несут портреты своих предков, сражавшихся с нацистами на фронтах Второй мировой войны.
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