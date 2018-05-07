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В Хорватии пройдет шествие «Бессмертного полка»
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В Хорватии пройдет шествие «Бессмертного полка» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Массовое шествие в рамках акции «Бессмертный полк» впервые пройдет в столице Хорватии 8 мая, сообщила в понедельник РИА Новости представитель «Россотрудничества» в Загребе Наталья Якимчук.
"Восьмого мая впервые в Загребе столь масштабно будет проводиться акция «Бессмертный полк». Около 200-250 человек выйдут на шествие и пройдут по центральной улице столицы Хорватии с портретами своих предков и героев Югославии. Также местные акции пройдут в городе Чаковац, на полуострове Истрия, а также у мемориалов воинам-освободителям в Илоке и Батине", — заявила член оргкомитета агентству.
Вместе с «Россотрудничеством» и посольством РФ в Загребе в подготовке памятного мероприятия участвовал Союз антифашистов Хорватии. Якимчук отметила, что ранее в республике проводились подобные акции, но они не достигали нынешнего масштаба массового шествия.
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира.
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