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Бесплатный медосмотр в центре Владимира
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Бесплатный медосмотр в центре Владимира 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
5 мая в областном центре на Соборной площади состоялась медико-профилактическая акция «Я строю свой „Дом Здоровья“. Её участники бесплатно прошли диагностические процедуры в мобильных медицинских комплексах.
За время работы мобильного медкомплекса 46 человек прошли флюорографию, 43 — маммографию, 25 — электрокардиографию, а 28 человек померили уровень артериального давления. Кроме того специалисты проконсультировали участников акции по ведению здорового образа жизни.
После добровольного обследования часть участников акции получили направления к узким специалистам, для прохождения углублённых исследований.
»Проведение подобных оздоровительных акций стало традиционным для нашего региона. Так, в ноябре прошлого года в областном центре проходила профилактическая акция «Забота о женщине и ее семье». Участники акции бесплатно прошли маммографическое и флюорографическое исследования, ЭКГ, измерили уровни артериального давления и сахара в крови. В этом году медико-профилактические акции продолжатся», — отметили в региональном департаменте здравоохранения.
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