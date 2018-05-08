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Где и когда пройдет акция «Бессмертный полк»?
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Где и когда пройдет акция «Бессмертный полк»? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Шествие традиционно проходит по всей России в День Победы — 9 мая.
В Ярославле акция начнется в 11 часов. Колонна будет формироваться на Волжском бульваре, возле памятника Николаю Некрасова. Как предупреждают в мэрии, для обеспечения безопасности к участникам нельзя будет присоединиться во время шествия. Если вы хотите пройти с фотографией родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, лучше прийти к памятнику заранее.
Не стоит брать с собой объемные сумки, рюкзаки и другие предметы, создающие тесноту, осложняющие и замедляющие проведение мероприятий по безопасности.
Все прилегающие к маршруту улицы будут закрыты для автомобильного движения.
Участие в акции добровольное.
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