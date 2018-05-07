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Рынок акций РФ растет на поддержке от нефти
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Рынок акций РФ растет на поддержке от нефти 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский рынок акций торгуется в плюсе по основным индексам вслед за большинством бумаг нефтегазового сектора, поднимающихся на поддержке, поступающей с рынка нефти.
Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,55%, до 2302,08 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 1154,19 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" прибавлял 34 копейки, до 62,84 рубля, евро — 8 копеек, до 74,87 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,26% — до 75,81 доллара за баррель.
При этом фондовый и валютный рынки в целом нейтрально отреагировали на инаугурацию президента РФ и на поступившую чуть позднее новость о внесении в Госдуму кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) росли ранее в понедельник на 3,2%, до 158,69 рубля, после выхода в пятницу новости о том, что группа будет вынуждена свернуть американский бизнес, если США не исключат производимые компанией слябы из списка продукции, которая попадает под заградительные пошлины.
"Заводы американского подразделения НЛМК составляют 3% американского рынка стального проката. Реакции от Вашингтона пока не последовало, но инвесторы энергично покупают акции российской компании, не опасаясь, что закрытие бизнеса в Штатах окажет существенное влияние на финансовые показатели комбината", — поясняет Ковалев.
Также среди лидеров роста сегодня — акции ИСКЧ (5,42%), префы "Транснефти" (2,23%), акции "Интер РАО" (1,85%), ММК (1,81%), "Газпром нефти" (1,71%), "Норникеля" (1,68%), а также префы "Башнефти" (1,21%), акции "Роснефти" (1,07%), "Лукойла" (0,9%), обыкновенные акции Сбербанка (1,07%).
Среди лидеров падения — акции "Новатэка" (-1,7%), Polymetal (1,42%), "Акрона" (-1,12%), ГДР En+ (-1,02%), акции "Соллерса" (-0,98%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основная поддержка для российского рынка сейчас приходится на сырьевой сегмент, тогда как внешний фон, хоть и позитивен в целом, остается неустойчивым, отмечает Игорь Ковалев из "ИнстаФорекс".
"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня пребывали в плюсе, однако долларовый индикатор остается ниже сопротивления 1165 пунктов. Индексы по-прежнему дают разнонаправленные сигналы. Рублевый индекс Мосбиржи готов продолжить рост, а долларовый индекс РТС остается под давлением", — комментирует Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".
Таким образом, для сохранения боевого настроя на отечественных площадках необходимо, чтобы котировки нефти как минимум оставались стабильными вблизи текущих уровней, считает Ковалев. Фиксация же прибыли на рынке "черного золота" повлечет коррекцию на площадках РФ, добавляет аналитик.
Прайм: последние новости
Рынок акций РФ растет на поддержке от нефти Официальный курс евро на вторник снизился на 83 коп - до 74,81 руб Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 руб
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