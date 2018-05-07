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Врач-кардиолог примет всех желающих в поликлинике на Куусинена
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Врач-кардиолог примет всех желающих в поликлинике на Куусинена 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Без предварительной записи посетить врача-кардиолога смогут все желающие 19 мая в филиале поликлиники № 62, которая расположена на улице Куусинена. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.
— В программе дня открытых дверей — анкетирование на знание принципов здорового образа жизни и ранней диагностики артериальной гипертонии, измерение артериального давления, индекса массы тела, оценка питания и уровня физической активности пациентов, скрининг холестерина и глюкозы крови, биоимпедансометрия, а также обследования с помощью кардиовизора — прибора, который диагностирует изменения в работе сердца, — поделился представитель администрации медучреждения.
Акция продлится с 9.00 до 16.00. Адрес: ул. Куусинена, д. 6. (мю)
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