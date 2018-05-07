Врач-кардиолог примет всех желающих в поликлинике на Куусинена

Без предварительной записи посетить врача-кардиолога смогут все желающие 19 мая в филиале поликлиники № 62, которая расположена на улице Куусинена. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

— В программе дня открытых дверей — анкетирование на знание принципов здорового образа жизни и ранней диагностики артериальной гипертонии, измерение артериального давления, индекса массы тела, оценка питания и уровня физической активности пациентов, скрининг холестерина и глюкозы крови, биоимпедансометрия, а также обследования с помощью кардиовизора — прибора, который диагностирует изменения в работе сердца, — поделился представитель администрации медучреждения.

Акция продлится с 9.00 до 16.00. Адрес: ул. Куусинена, д. 6. (мю)