По прогнозам экспертов, цены на квартиры в Хорошево-Мневниках будут снижаться

Согласно данным, которые опубликовало агентство «Индикаторы рынка недвижимости», средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Хорошево-Мневники в течение ближайших трех месяцев будет снижаться. Сегодня она составляет 192 569 рублей.

«По этому показателю Хорошево-Мневники сейчас занимает 23-ю позицию из 86 в рейтинге столичных районов. При этом стоимость жилья здесь на 15,1% выше среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 172 106 рублей за квадратный метр», — говорится в сообщении агентства.

Схожие ценовые показатели имеют квартиры в районе станции метро «Пролетарская». Там квадратный метр жилой недвижимости сейчас стоит 184 595 рублей. (ео)