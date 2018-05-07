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По прогнозам экспертов, цены на квартиры в Хорошево-Мневниках будут снижаться
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По прогнозам экспертов, цены на квартиры в Хорошево-Мневниках будут снижаться 

Управа района Хорошево-Мневники 24 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Согласно данным, которые опубликовало агентство «Индикаторы рынка недвижимости», средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Хорошево-Мневники в течение ближайших трех месяцев будет снижаться. Сегодня она составляет 192 569 рублей.
«По этому показателю Хорошево-Мневники сейчас занимает 23-ю позицию из 86 в рейтинге столичных районов. При этом стоимость жилья здесь на 15,1% выше среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 172 106 рублей за квадратный метр», — говорится в сообщении агентства.
Схожие ценовые показатели имеют квартиры в районе станции метро «Пролетарская». Там квадратный метр жилой недвижимости сейчас стоит 184 595 рублей. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
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