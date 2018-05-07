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Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов
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Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов 

Вести.Ru 1 час назад
Рэперы Эминем и Джей-Зи собираются подавать в суд на компанию скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, который задолжал мужу Бейонсе — 480 тысяч долларов, а его звездному коллеге — 352 тысячи. Вайнштейн не заплатил артистам за написание музыки для его проектов, сообщает Complex.
Джей-Зи выступил автором саундтреков для документальных сериалов компании Вайнштейна «Rest In Power: The Trayvon Martin Story» и «Time: The Khalif Browder Story», а Эминем написал музыку к фильму «Левша» ("Southpaw").
В марте компания Вайнштейнов объявила о закрытии и не смогла выплатить многим своим сотрудникам авторские отчисления. В частности, Квентин Тарантино заявил, что продюсер должен ему 4 миллиона долларов.
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Ума Турман. На волне обвинений Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка завели против него дело. Группа женщин подала коллективный иск в суд против продюсера и сотрудников его компании.
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