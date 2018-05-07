Криптовалюта в России впервые признана имуществом

Российский суд признал криптовалюту, статус которой до сих пор до конца не определен, имуществом.

Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить криптовалюту в конкурсную массу должника, сообщает РИА Новости . Поясним, что конкурсная масса — это все имущество, включаемое в конкурсное производство. Таким образом, должник должен будет предоставить данные для входа в его криптокошелек.

Банк России считает криптовалюту денежным суррогатом, однако ее правовой статус ещё не определён. Минфин предлагал считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать её как «иное имущество». В октябре 2017 года на совещании у президента России было принято решение, что государство будет осуществлять регулирование процессов обращения, а также майнинга криптовалют.