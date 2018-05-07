Ещё
Криптовалюта в России впервые признана имуществом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Криптовалюта в России впервые признана имуществом 

News.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российский суд признал криптовалюту, статус которой до сих пор до конца не определен, имуществом.
Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить криптовалюту в конкурсную массу должника, сообщает РИА Новости. Поясним, что конкурсная масса — это все имущество, включаемое в конкурсное производство. Таким образом, должник должен будет предоставить данные для входа в его криптокошелек.
Банк России считает криптовалюту денежным суррогатом, однако ее правовой статус ещё не определён. Минфин предлагал считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать её как «иное имущество». В октябре 2017 года на совещании у президента России было принято решение, что государство будет осуществлять регулирование процессов обращения, а также майнинга криптовалют.
Между тем многие российские политики и банкиры с любопытством относятся к криптовалюте и даже рассказывают о своем опыте владения ею. Например, президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказывал, что несколько лет назад купил футболку, которая обошлась ему в 12 биткоинов. Напомним, что сейчас за один биткоин на бирже предлагают более 9200 долларов, а в декабре 2017 эта криптовалюта достигла своего исторического максимума, превысив отметку 20 тысяч долларов. О покупке доли в биткоине рассказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров, интересующийся инновациями и внедрением системы блокчейн в развитие экономики республики. А советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявлял, что введение в стране крипторубля поможет обойти санкции Запада.
News.ru: последние новости
Бочка в подарок президенту США вернули Ираку древние артефакты На Москву идут гроза и град
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать512
Мир отреагировал на инаугурацию Путина186
Определены кандидаты в новое правительство76
Путин выдвинул кандидатуру премьера1251
Путин подписал новый «майский указ»143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение