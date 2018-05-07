Криптовалюта в России впервые признана имуществом 

Российский суд признал криптовалюту, статус которой до сих пор до конца не определен, имуществом.
Так, Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить криптовалюту в конкурсную массу должника, сообщает РИА Новости. Поясним, что конкурсная масса — это все имущество, включаемое в конкурсное производство. Таким образом, должник должен будет предоставить данные для входа в его криптокошелек.
Банк России считает криптовалюту денежным суррогатом, однако ее правовой статус ещё не определён. Минфин предлагал считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать её как «иное имущество». В октябре 2017 года на совещании у президента России было принято решение, что государство будет осуществлять регулирование процессов обращения, а также майнинга криптовалют.
Между тем многие российские политики и банкиры с любопытством относятся к криптовалюте и даже рассказывают о своем опыте владения ею. Например, президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказывал, что несколько лет назад купил футболку, которая обошлась ему в 12 биткоинов. Напомним, что сейчас за один биткоин на бирже предлагают более 9200 долларов, а в декабре 2017 эта криптовалюта достигла своего исторического максимума, превысив отметку 20 тысяч долларов. О покупке доли в биткоине рассказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров, интересующийся инновациями и внедрением системы блокчейн в развитие экономики республики. А советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявлял, что введение в стране крипторубля поможет обойти санкции Запада.