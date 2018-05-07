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Власти заявили о росте прожиточного минимума в первом квартале 2018 года
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Власти заявили о росте прожиточного минимума в первом квартале 2018 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ за первый квартал 2018 года увеличилась до 10038 рублей, соответствующий проект постановления правительства опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2018 года на душу населения 10038 рублей, для трудоспособного населения — 10842 рубля, пенсионеров — 8269 рублей, детей — 9959 рублей", — говорится в документе.
"Величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения — на 2,5%, для пенсионеров — на 2,4%, для детей — на 3,7%", — сообщается в пояснительной записке.
По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9%.
Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 3,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 101,5%. Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались.
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0% и 2,1% соответственно.
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