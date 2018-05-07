Прожиточный минимум за I квартал 2018 г. может составить 10 тыс. рублей

Минтруд подготовил и представил для общественного обсуждения проект ведомственного приказа, которым устанавливается величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за I квартал 2018 г. на душу населения в размере 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 842 рубля, пенсионеров — 8269 рублей, детей — 9959 рублей», — говорится в пояснительной записке.

Документ разработан в соответствии с постановлением Правительства, которое определяет порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России . Согласно постановлению эту величину с 2018 года ежеквартально устанавливает Минтруд. Ранее прожиточный минимум определял кабмин.

Величина прожиточного минимума устанавливается по согласованию с Минфином Минэкономразвития и определяется на основании потребительской корзины в целом по стране и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах тарифов на них, а также на непродовольственные товары и услуги за январь, февраль и март 2018 года.

«Величина прожиточного минимума за I квартал 2018 г. по сравнению с IV кварталом 2017 г. увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения — на 2,5, для пенсионеров — на 2,4, для детей — на 3,7%», — говорится в проекте документа.

Величина прожиточного минимума влияет на минимальный размер оплаты труда, размеры стипендий, пособий и других социальных выплат.