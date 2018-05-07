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Прожиточный минимум за I квартал 2018 г. может составить 10 тыс. рублей
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Прожиточный минимум за I квартал 2018 г. может составить 10 тыс. рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минтруд подготовил и представил для общественного обсуждения проект ведомственного приказа, которым устанавливается величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за I квартал 2018 г. на душу населения в размере 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 842 рубля, пенсионеров — 8269 рублей, детей — 9959 рублей», — говорится в пояснительной записке.
Документ разработан в соответствии с постановлением Правительства, которое определяет порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России. Согласно постановлению эту величину с 2018 года ежеквартально устанавливает Минтруд. Ранее прожиточный минимум определял кабмин.
Величина прожиточного минимума устанавливается по согласованию с Минфином и Минэкономразвития и определяется на основании потребительской корзины в целом по стране и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах тарифов на них, а также на непродовольственные товары и услуги за январь, февраль и март 2018 года.
«Величина прожиточного минимума за I квартал 2018 г. по сравнению с IV кварталом 2017 г. увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения — на 2,5, для пенсионеров — на 2,4, для детей — на 3,7%», — говорится в проекте документа.
Величина прожиточного минимума влияет на минимальный размер оплаты труда, размеры стипендий, пособий и других социальных выплат.
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