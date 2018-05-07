Брусника стала лидером ТОП по текущему строительству в Тюменской области на 1 мая 2018 года

Единый реестр застройщиков: последние новости

Даниил Селедчик: Покидаю «Эталон-Инвест» с чувством благодарности за оказанное мне доверие. Мое новое назначение не будет связано с бизнесом

Ставка ипотеки для долевого строительства в марте 2018 года снизилась всего на 0,04% (графики)

Застройщик из ТОП-5 по Ленинградской области намерен заявить о своем банкротстве