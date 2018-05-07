Брусника стала лидером ТОП по текущему строительству в Тюменской области на 1 мая 2018 года 

По состоянию на 1 мая лидеры ТОП застройщиков сменились в пяти регионах: в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской области, Алтайском крае и в Республике Крым. ТОП застройщиков Тюменской области по текущему строительству возглавил застройщик Брусника, который поднялся в ранжировании по сравнению с предыдущим ТОП на одну позицию. Лидер рынка увеличил объем текущего строительства на 14 661 м² (с 130 564 до 145 225 м²), при этом увеличив долю на рынке до 8,61% (было 7,38%). В ТОП по РФ Брусника занимает 26‑е место. Меридиан Констракшн опустился на вторую строку ТОП, уменьшив объем текущего жилищного строительства на 39 881 м² (с 169 315 до 129 434 м²) и долю на рынке — до 7,67% (было 9,57%). ТОП‑5 застройщиков Тюменской области по объему текущего строительства на 1 мая 2018 года В Ханты‑Мансийском автономном округе — Югра лидером снова стала ГК Эйнком. Она сохранила объем текущего строительства 197 623 м², при этом увеличив долю на рынке до 22,97% (было 22,86). Застройщик ССТ, сократил объем текущего жилищного строительства на 2 522 м² (с 197 954 до 195 432 м²) и долю на рынке — до 22,72% (было 22,89%). В результате он потерял обретенное в апреле первое место и стал вторым. ТОП‑5 застройщиков Ханты‑Мансийского автономного округа — Югра по объему текущего строительства на 1 мая 2018 года Первое место в ТОП застройщиков Владимирской области по текущему строительству заняла СК Игротэк. В прошлом месяце у нее было второе место. Лидер региона нарастил объем текущего строительства на 7 924 м² (с 124 703 до 132 627 м²), при этом уменьшив долю на рынке до 14,66% (было 14,79%). Второе место в этот раз занял Монострой, который уменьшил объем текущего жилищного строительства на 23 660 м² (с 136 580 до 112 920 м²) и долю на рынке — до 12,48% (было 16,20). ТОП‑5 застройщиков Владимирской области по объему текущего строительства на 1 мая 2018 года В Алтайском крае на первое место вырывалась ИСК Союз, которая в предыдущим ТОП была только пятой. Новый лидер практически удвоил объем текущего строительства в регионе (с 57 700 до 106 479 м²), при этом увеличив долю на рынке до 11,78% (было 7,90%). Строительная инициатива хотя и увеличила объем текущего жилищного строительства на 20 846 м² (с 85 047 до 105 893 м²) и долю на рынке — до 11,72% (было 11,65%), но опустилась на вторую строку списка. ТОП‑5 застройщиков Алтайского края по объему текущего строительства на 1 мая 2018 года ТОП застройщиков Республики Крым по текущему строительству возглавила ГК Владоград, которая вернула себе утраченное в апреле первое место. Группа сохранила объем текущего строительства 72 197 м², при этом уменьшив долю на рынке до 18,95% (было 19,39%). На второе место опустилась ГК Монолит, которая уменьшила объем текущего жилищного строительства на 15 554 м² (с 85 602 до 70 048 м²) и долю на рынке — до 18,38% (было 22,98%). ТОП‑5 застройщиков Республики Крым по объему текущего строительства на 1 мая 2018 года