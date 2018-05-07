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Иногда цену на товары для личного пользования может определить таможня
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Иногда цену на товары для личного пользования может определить таможня 

Время бухгалтера 1 час назад
Особенности перевоза товаров для личных нужд через границу ЕАЭС регулируются Таможенным Кодексом ЕАЭС. Такими товарами считаются предназначенные для нужд, не связанных с бизнес-деятельностью вещи, перевозимые через границу в багаже, по почте или другим способом.
В соответствии со ст. 267 Кодекса цену таких товаров нужно заявить в таможенной декларации, основываясь на указанной в чеках, счетах или других документах стоимости товара. Товары, отправленные почтой, декларируются на основании документов, предусмотренных Всемирным почтовым союзом.
Чтобы подтвердить цену интересующих таможню товаров, физлицо должно предоставить оригиналы документов, в которых проставлена цена, а если доставку осуществляет перевозчик, то предъявить можно и копии.
Таможня может определить цену товаров, основываясь на стоимости аналогичной продукции, в следующих случаях:
если у физлица нет документов со сведениями о цене; в почтовых документах стоимость товара не указана; если таможня не может сопоставить указанные в документах товары с декларируемыми; если у таможни есть причины подозревать физлицо в недостоверности предоставленных сведений; несоответствия заявленной стоимости товаров рыночной цене в стране покупки.
Как источник информации о цене товаров таможня может использовать в том числе каталоги и прайс-листы иностранных организаций, торгующих аналогичными товарами.
ПИСЬМО Минфина РФ от 09.04.2018 № 03-10-10/23425
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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