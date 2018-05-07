Иногда цену на товары для личного пользования может определить таможня

Особенности перевоза товаров для личных нужд через границу ЕАЭС регулируются Таможенным Кодексом ЕАЭС. Такими товарами считаются предназначенные для нужд, не связанных с бизнес-деятельностью вещи, перевозимые через границу в багаже, по почте или другим способом.

В соответствии со ст. 267 Кодекса цену таких товаров нужно заявить в таможенной декларации, основываясь на указанной в чеках, счетах или других документах стоимости товара. Товары, отправленные почтой, декларируются на основании документов, предусмотренных Всемирным почтовым союзом.

Чтобы подтвердить цену интересующих таможню товаров, физлицо должно предоставить оригиналы документов, в которых проставлена цена, а если доставку осуществляет перевозчик, то предъявить можно и копии.

Таможня может определить цену товаров, основываясь на стоимости аналогичной продукции, в следующих случаях:

если у физлица нет документов со сведениями о цене; в почтовых документах стоимость товара не указана; если таможня не может сопоставить указанные в документах товары с декларируемыми; если у таможни есть причины подозревать физлицо в недостоверности предоставленных сведений; несоответствия заявленной стоимости товаров рыночной цене в стране покупки.

Как источник информации о цене товаров таможня может использовать в том числе каталоги и прайс-листы иностранных организаций, торгующих аналогичными товарами.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»