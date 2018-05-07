Япония ужесточает регуляцию криптобирж

Японские регуляторы объявили об ужесточении регуляции криптобирж в попытке предотвратить новые проблемы после случая с взломом биржи Coincheck в январе этого года.

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) с целью защиты инвесторов и снижения рисков крупномасштабных хакерских атак вводит новые, более строгие правила регулирования бирж будет введены в действие этим летом и будут распространяться как на уже существующие, так и на новые платформы. Тем биржам, которые не будут соответствовать новым правилам, придется свернуть свою деятельность.

Правительство сместило центр внимания на усиление защиты потребителей после того, как признало виртуальные криптовалюты законным методом платежей в интересах поддержки развития экономики. Агентство заявило в апреле, что новые процессы необходимы для того, чтобы перевести регистрацию криптовалютных бирж в новую плоскость за пределами простого предоставления документации, включая анализ осуществления операций.

Новые правила можно разделить на пять главных пунктов. В первую очередь биржи обяжут придерживаться высоких стандартов в области безопасности, включая запрет на хранение активов на онлайн-кошельках, а также обязательное внедрение многофакторной аутентификации.

Во-вторых, биржам придётся усилить меры по идентификации клиентов. Это требование преимущественно направлено на борьбу с отмыванием денег.

В-третьих, FSA требует, чтобы биржи следовали методическим указаниям касательно управления активами. Так, клиентские активы не должны пересекаться с собственными активами компании. Остатки по счетам клиентов будут проверяться биржами на ежедневной основе, что должно помочь им в борьбе с манипуляциями. Кроме того, регуляторы хотят, чтобы биржи задействовали механизмы, которые не позволят их сотрудникам осуществлять сделки с активами своих клиентов.

Четвертое нововведение — планируется ввести запрет на трейдинг криптовалютами, нацеленными на повышенную приватность пользователей. Под запрет может попасть торговля Monero, Dash и Zcash, которые, как считает регулятор, используются для отмывания незаконно полученных доходов.

Наконец, FSA намерен добиться от бирж большей прозрачности. С этой целью биржи должны будут четко разделять своих акционеров и руководителей, а также сотрудников, занимающихся разработкой ПО и управлением активами. Это делается для недопущения инсайдерского трейдинга и прочих форм внутренних манипуляций.

Комментируя новую программу, источник FSA сообщил, что в дальнейшем ведомство намерено придерживаться более предметного подхода в регулировании бирж криптовалют. Ожидается, что новые требования вступят в силу, как только FSA начнёт приём новых заявлений на регистрацию бирж. Они также распространяются и на действующие площадки.