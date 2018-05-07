Концерт ко Дню Победы прошел в библиотеке на Корнейчука

В библиотеке № 69 в минувшую пятницу, 4 мая, в преддверии Дня Победы прошел праздничный концерт «Весна 45-го года». Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Каждый номер праздничного концерта вызвал искренние эмоции и оставил глубокое впечатление. Сегодняшний концерт, соединивший творчество наших читателей разных поколений, — это дань памяти и благодарности за героический подвиг солдат, погибших на полях сражений и отстоявших независимость нашей Родины, — отметили в администрации библиотеки.

В концерте приняли участие творческие коллективы школы «Многопрофильный комплекс Бибирево», студии авторской песни «Парусник» Дома культуры «Смена», авторы-исполнители, а также активные читатели. (ип)