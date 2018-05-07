Ещё
Концерт ко Дню Победы прошел в библиотеке на Корнейчука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт ко Дню Победы прошел в библиотеке на Корнейчука 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В библиотеке № 69 в минувшую пятницу, 4 мая, в преддверии Дня Победы прошел праздничный концерт «Весна 45-го года». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Каждый номер праздничного концерта вызвал искренние эмоции и оставил глубокое впечатление. Сегодняшний концерт, соединивший творчество наших читателей разных поколений, — это дань памяти и благодарности за героический подвиг солдат, погибших на полях сражений и отстоявших независимость нашей Родины, — отметили в администрации библиотеки.
В концерте приняли участие творческие коллективы школы «Многопрофильный комплекс Бибирево», студии авторской песни «Парусник» Дома культуры «Смена», авторы-исполнители, а также активные читатели. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
В Бибиреве снесут несколько незаконных гаражей На Алтуфьевском шоссе заработала ярмарка выходного дня Более 2,5 тысячи кадет станут участниками парада на Поклонной горе 6 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1000
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели377
В Ставрополе прогремел взрыв14
Медведева отказались поддержать51
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн130
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение