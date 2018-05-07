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На Ленинградском проспекте составят огромную георгиевскую ленту
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На Ленинградском проспекте составят огромную георгиевскую ленту 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Патриотическая акция «Помним, любим, гордимся!» пройдет 7 мая возле театра Ромэн на Ленинградском проспекте. Участникам мероприятия предстоит составить большую георгиевскую ленту с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.
— Ленту мы повесим над мемориальной доской, посвященной дивизии народного ополчения города Москвы, — пояснил один из организаторов акции. — Здесь же пройдут митинг памяти и церемония возложения цветов к мемориалу.
Начало в 15.00. Сбор участников — у дома 32/2 на Ленинградском проспекте. (мю)
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