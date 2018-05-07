На Ленинградском проспекте составят огромную георгиевскую ленту

Патриотическая акция «Помним, любим, гордимся!» пройдет 7 мая возле театра Ромэн на Ленинградском проспекте. Участникам мероприятия предстоит составить большую георгиевскую ленту с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

— Ленту мы повесим над мемориальной доской, посвященной дивизии народного ополчения города Москвы , — пояснил один из организаторов акции. — Здесь же пройдут митинг памяти и церемония возложения цветов к мемориалу.

Начало в 15.00. Сбор участников — у дома 32/2 на Ленинградском проспекте. (мю)