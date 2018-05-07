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Протяни ладонь. Акция, которая сближает народы
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Протяни ладонь. Акция, которая сближает народы 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Общественная палата Ямала начинает акцию «Протяни ладонь», направленную на укрепление межнациональных отношений в регионе.
Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо надеть национальный костюм своего народа, раскинув руки изобразить объятие и запечатлеть мгновенье на фотографии.
Фотографию с пометкой «Акция» необходимо» отправить на электронный адрес Общественной палаты ЯНАО Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 8 июля 2018 года. Лучшие работы войдут в Сборник народов «Протяни ладонь» Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как пояснили в Общественной палате ЯНАО, акция проводится для укрепления и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитания толерантности и укрепления нравственных ценностей в многонациональном обществе.
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