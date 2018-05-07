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Школьники и ветераны Балашихи выложат свечами слово «Спасибо» накануне Дня Победы
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Школьники и ветераны Балашихи выложат свечами слово «Спасибо» накануне Дня Победы 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Школьники, студенты и ветераны Балашихи выложат свечами слово «Спасибо» 8 мая. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Накануне празднования Дня Победы на центральных площадках в Балашихе мы проведем памятную акцию «Спасибо». В этот день каждый желающий сможет поблагодарить тех, кто воевал за нашу жизнь, страну и мирное небо над головой. Школьники и студенты выложат свечами слово «Спасибо»
Сергей Юров.
Он добавил, что акция пройдет на площади Славы в Балашихе и в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный. Начало в 21:00. Во время акции прозвучат песни военных лет, жители города почтут память погибших в годы войны минутой молчания.
Во время празднования Дня Победы 9 мая в Балашихе пройдет более 30 мероприятий, включая выставку военной техники, праздничные концерты, шествие участников акции «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный.
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