Школьники и ветераны Балашихи выложат свечами слово «Спасибо» накануне Дня Победы

Школьники, студенты и ветераны Балашихи выложат свечами слово «Спасибо» 8 мая. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Накануне празднования Дня Победы на центральных площадках в Балашихе мы проведем памятную акцию «Спасибо». В этот день каждый желающий сможет поблагодарить тех, кто воевал за нашу жизнь, страну и мирное небо над головой. Школьники и студенты выложат свечами слово «Спасибо»

Он добавил, что акция пройдет на площади Славы в Балашихе и в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный. Начало в 21:00. Во время акции прозвучат песни военных лет, жители города почтут память погибших в годы войны минутой молчания.

Во время празднования Дня Победы 9 мая в Балашихе пройдет более 30 мероприятий, включая выставку военной техники, праздничные концерты, шествие участников акции «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный.