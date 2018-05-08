Балашихинцы выложили из 2000 свечей слово «Спасибо»

Жители Балашихи выложили из 2000 зажженных свечей слово «Спасибо» в ходе патриотической акции накануне Дня Победы.

Акцию «Спасибо» провели на площади Славы. В ней приняли участие балашихинские ветераны, школьники, студенты, члены молодежных и общественных организаций и другие.

«Мы в который раз собираемся, чтобы сказать спасибо тем, кто ценой жизни отвоевал для нас чистое небо, возможность жить, учиться, растить детей, воспитывать внуков. Дорогие ветераны, мы говорим вам спасибо за тот подвиг, который вы совершили во имя нашего будущего. Мы желаем вам долгих лет жизни. Мы всегда будем чтить ваш подвиг», — сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

В ходе акции творческие объединения Балашихи исполнили песни военных лет. Участники почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«9 мая на века объединило радость и печаль, гордость за наш народ и горечь утрат. Мы победили, потому что проявили мужество и стойкость, храбрость и отвагу, верность долгу» — сказал 93-летний участник Великой Отечественной войны Леонид Пивоваров.

Леонид Пивоваров ушел на фронт в марте 1943 года. Воевал в составе 4-й воздушно-десантной бригады 106-й гвардейской дивизии. Участвовал в боях на территории Румынии Венгрии , Чехословакии, освобождал Вену

Памятную акцию также провели и в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. В ней приняли участие 500 человек.