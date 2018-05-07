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Омбудсмен Петербурга попросил Москалькову дать оценку действиям полиции на акции 5 мая
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Омбудсмен Петербурга попросил Москалькову дать оценку действиям полиции на акции 5 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов направил в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой просьбу проверить и дать оценку действиям властей города по согласованию митинга, а также сотрудников полиции при задержаниях участников несанкционированной акции оппозиции в Петербурге 5 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена Петербурга.
"Да, такое обращение в адрес федерального уполномоченного по итогам наблюдений на акции было направлено", — сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
В пресс-службе пояснили, что в обращении омбудсмен «просит проверить факты несогласования акции организаторам со стороны КВЗПБ [Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга]». Также уполномоченный попросил Москалькову проверить «факты применения сотрудниками правоохранительных органов спецсредств», изложенные в отчете представителей омбудсмена, которые присутствовали на акции 5 мая.
Как сообщалось ранее, несогласованная акция оппозиции в Петербурге началась 5 мая около 14:00 мск в Александровском саду близ Дворцовой площади и завершилась около 16:00 мск рядом с площадью Восстания, после того как участники прошли по Невскому проспекту. По данным полиции, в акции приняли участие около 2 тысяч человек, около 200 из них задержали.
В воскресенье суды города оштрафовали 70 задержанных участников акции, 39 из которых также арестовали на срок до десяти суток. В понедельник суды города продолжают рассмотрение дел задержанных на акции, в частности одного из участников сегодня арестовали на два месяца.
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