Омбудсмен Петербурга попросил Москалькову дать оценку действиям полиции на акции 5 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 мая. / ТАСС /. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов направил в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой просьбу проверить и дать оценку действиям властей города по согласованию митинга, а также сотрудников полиции при задержаниях участников несанкционированной акции оппозиции в Петербурге 5 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена Петербурга.

"Да, такое обращение в адрес федерального уполномоченного по итогам наблюдений на акции было направлено", — сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе пояснили, что в обращении омбудсмен «просит проверить факты несогласования акции организаторам со стороны КВЗПБ [Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга]». Также уполномоченный попросил Москалькову проверить «факты применения сотрудниками правоохранительных органов спецсредств», изложенные в отчете представителей омбудсмена, которые присутствовали на акции 5 мая.

Как сообщалось ранее, несогласованная акция оппозиции в Петербурге началась 5 мая около 14:00 мск в Александровском саду близ Дворцовой площади и завершилась около 16:00 мск рядом с площадью Восстания, после того как участники прошли по Невскому проспекту. По данным полиции, в акции приняли участие около 2 тысяч человек, около 200 из них задержали.

В воскресенье суды города оштрафовали 70 задержанных участников акции, 39 из которых также арестовали на срок до десяти суток. В понедельник суды города продолжают рассмотрение дел задержанных на акции, в частности одного из участников сегодня арестовали на два месяца.