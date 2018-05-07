Рост спроса на внутренний туризм на майские праздники оказался втрое выше зарубежного 

Рост спроса среди российских туристов на билеты на самолеты и поезда внутренних направлений на майские праздники превысил динамику спроса на зарубежные путешествия в три раза, следует из исследования сервиса OneTwoTrip.
«Если продажи авиабилетов за границу с вылетом и возвращением в период с 27 апреля по 13 мая (рассматриваем расширенный временной промежуток, поскольку многие путешественники «увеличивают» праздники за счет нескольких дней отпуска) выросли по сравнению с майскими праздниками 2017 года на 11%, то внутренние направления показали прирост в 36%», — говорится в сообщении.
Наиболее популярными внутренними направлениями в указанный период стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь и Ростов-на-Дону. Среди зарубежных направлений наиболее востребованными оказались Италия, Германия, Чехия, Испания и Турция, которая в этом году вошла в топ-5, вытеснив из списка Францию, отмечает OneTwoTrip.
Средняя стоимость авиаперелета по России в майские праздники составила около 10 тыс. руб., зарубежных перелетов — 23 тыс. руб. Средняя стоимость ночи в гостинице в России составила 4,6 тыс. руб., за границей — 8,1 тыс. руб.