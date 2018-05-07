Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,92%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Metals, S&P BSE Oil&Gas и S&P BSE Realty.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,92%, индекс BSE Sensex 30 поднялся на 0,84%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции GAIL Ltd (NS:GAIL), которые подорожали на 14,25 п. (4,32%), закрывшись на отметке в 343,80. Котировки Mahindra&Mahindra (NS:MAHM) выросли на 32,20 п. (3,77%), завершив торги на уровне 885,60. Бумаги AXIS Bank Ltd (NS:AXBK) выросли в цене на 15,80 п. (3,04%), закрывшись на отметке 536,10.

Лидерами падения стали акции Lupin (NS:LUPN), цена которых упала на 20,75 п. (2,61%), завершив сессию на отметке 773,90. Акции Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY) поднялись на 39,60 п. (1,88%), закрывшись на уровне 2.069,50, а Tata Consultancy Services (NS:TCS) снизились в цене на 52,75 п. (1,52%) и завершили торги на отметке 3.420,95.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Mahindra&Mahindra (BO:MAHM), которые подорожали на 3,68% до отметки 885,60, Axis Bank (BO:AXBK), которые набрали 2,82%, закрывшись на уровне 534,95, а также акции Tata Steel Ltd (BO:TISC), которые повысились на 2,52%, завершив сессию на отметке 595,95.

Лидерами падения стали акции Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (BO:REDY), которые снизились в цене на 1,75%, закрывшись на отметке 2.068,85. Акции компании Coal India Ltd (BO:COAL) потеряли 1,64% и завершили сессию на уровне 267,30. Котировки Tata Consultancy Services (BO:TCS) снизились в цене на 1,53% до отметки 3.427,70.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (862) превысило количество закрывшихся в минусе (751), а котировки 46 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1370 компаний подорожали, 1230 снизились, a 149 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Mahindra&Mahindra (NS:MAHM) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,77%, 32,20 п., и завершили торги на отметке 885,60. Котировки акций Mahindra&Mahindra (BO:MAHM) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,68%, 31,40 п., и завершили торги на отметке 885,60.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 3,85% до отметки 13.7600.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,04%, или 0,50, достигнув отметки $1.314,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,96%, или 0,67, до $70,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,85%, или 0,64, до отметки $75,51 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,51% до 67,162, а котировки EUR/INR повысились на 0,19%, достигнув отметки 80,0854.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 92,66.