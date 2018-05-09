Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов S&P BSE IT, S&P BSE Teck и S&P BSE Consumer Durables.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 подорожал на 0,22%, достигнув 3-месячного максимума, индекс BSE Sensex 30 подорожал на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Tata Motors Ltd (NS:TAMO), которые подорожали на 9,30 п. (2,80%), закрывшись на отметке в 341,95. Котировки Titan Company Ltd (NS:TITN) выросли на 17,65 п. (1,82%), завершив торги на уровне 985,70. Бумаги Tata Consultancy Services (NS:TCS) выросли в цене на 47,30 п. (1,37%), закрывшись на отметке 3.489,30.

Лидерами падения стали акции UltraTech Cement (NS:ULTC), цена которых упала на 98,10 п. (2,41%), завершив сессию на отметке 3.966,25. Акции Bharat Petroleum (NS:BPCL) поднялись на 7,60 п. (1,94%), закрывшись на уровне 385,45, а Lupin (NS:LUPN) снизились в цене на 10,95 п. (1,41%) и завершили торги на отметке 762,15.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv), которые подорожали на 3,82% до отметки 196,85, Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые набрали 2,79%, закрывшись на уровне 341,35, а также акции Asian Paints (BO:ASPN), которые повысились на 1,69%, завершив сессию на отметке 1.226,00.

Лидерами падения стали акции Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN), которые снизились в цене на 1,02%, закрывшись на отметке 506,30. Акции компании Maruti Suzuki India (BO:MRTI) потеряли 0,70% и завершили сессию на уровне 8.713,60. Котировки ICICI Bank Ltd (BO:ICBK) снизились в цене на 0,70% до отметки 307,10.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (944) превысило количество закрывшихся в плюсе (654), а котировки 48 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1470 компаний подешевели, 1131 выросли, a 118 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 1,55% до отметки 14.2725.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,45%, или 5,90, достигнув отметки $1.307,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 2,49%, или 1,72, до $70,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 2,44%, или 1,83, до отметки $76,68 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,21% до 67,316, а котировки EUR/INR повысились на 0,33%, достигнув отметки 79,9057.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 92,94.