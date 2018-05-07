Главные события недели

Investing.com — В понедельник финансовые результаты за I кв. опубликуют Gannett, Sysco, Tyson Foods и Zillow Group.

Во вторник отчитаются Юнипро (бывш. РАО «ЕЭС России») и ММК (Магнитогорский металлургический комбинат (MCX:MAGN)).

Участники рынка нефти будут внимательно следить за данными по запасам от API (вторник) и EIA (среда).

Статистика по ценам производителей и потребительской инфляции в США выйдет в среду и четверг соответственно.