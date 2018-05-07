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Главные события недели 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник финансовые результаты за I кв. опубликуют Gannett, Sysco, Tyson Foods и Zillow Group.
Во вторник квартальные отчеты представят GoDaddy, Marriott International, TripAdvisor и The Walt Disney Company.
В России в понедельник будет опубликован отчет по международным резервам Центрального банка.
Во вторник отчитаются Юнипро (бывш. РАО «ЕЭС России») и ММК (Магнитогорский металлургический комбинат (MCX:MAGN)).
Участники рынка нефти будут внимательно следить за данными по запасам от API (вторник) и EIA (среда).
Статистика по ценам производителей и потребительской инфляции в США выйдет в среду и четверг соответственно.
В четверг Банк Англии примет решение по процентной ставке; корректировка политики не ожидается.
Investing.com Россия: последние новости
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