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Американка поставила на скачки 18 долларов и выиграла миллион
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Американка поставила на скачки 18 долларов и выиграла миллион 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американка сорвала куш на скачках. Выигрыш превысил ставку больше, чем в 65 тысяч раз. Об этом сообщил новостной портал ABC News.
Жительница Техаса, пожелавшая остаться неизвестной, поставила 18 долларов (1126 рублей) на победу пяти лошадей в забегах Кентукки Дерби и сумела угадать всех победителей. Ее выигрыш составил 1,2 миллиона долларов (около 75 миллионов рублей). Представительница ипподрома Рэйчел Багнетто (Rachel Bagnetto) назвала сумму беспрецедентной: «Поставить так мало и выиграть миллион — это неслыханно. У нас такое впервые».
Серия побед американки началась с субботнего забега, в котором первой к финишу пришла лошадь Лимузин Либераль (Limousine Liberal). Затем выиграл конь Разбойник (Maraud), ставки на победу которого были восемь к одному. После чего лидером забега стала Смешная утка (Funny Duck), коэффициент на победы которой был всего 39 к одному. В четвертом забеге женщина сумела угадать, что Йошида (Yoshida) обгонит фаворита гонки — коня по кличке Пляжный патруль (Beach Patrol). Наконец, в финальном дерби победила фаворитка Джастифай (Justify), на выигрыш которой и ставила американка.
Кентукки Дерби — одна из главных скачек страны, входит в одну из трех скачек американской «Тройной Короны». Несмотря на масштаб мероприятия, призовой фонд является не самым высоким.
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