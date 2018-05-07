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В Аргентине установят больше криптобанкоматов, чем сейчас во всем мире
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В Аргентине установят больше криптобанкоматов, чем сейчас во всем мире 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Компания Odyssey Group установит на территории Аргентины 4000 криптоматов. Это стало возможным после того, как ЦБ страны разрешил размещать АТМ не только в банках.
Прежде на аргентинском рынке банкоматов работали всего две местные компании: Banelco и Link. Новые правила дали возможность интегрировать в финансовую систему оборудование сторонних и независимых фирм. В прошлом году в стране установили 200 криптоматов, но из-за законодательных ограничений с их помощью проводились только операции с виртуальными валютами. Однако теперь они смогут работать с наличными и фиатными деньгами.
Себестоимость нового АТМ составляет $8000, а за его установку нужно будет заплатить от $1000 до $1500. Владелец также должен «заправить» банкомат наличными деньгами.
Центральный банк Аргентины ожидает, что благодаря изменению правил размещения в стране появится 30 000 новых АТМ. Для удобства поиска криптоматов будет запущено специальное приложение, позволяющее находить близлежащие устройства и определять, работают ли они с наличными.
Сейчас в мире насчитывается 2662 банкомата, поддерживающих криптовалюту. Однако известно, что в Австралии планируют установить 500 устройств, а биржа Bitlish заявила, что в ближайшее время разместит 5000 АТМ для цифровых валют на территории ЕС.
Напомним, что Южная Корея легализует проведение новых ICO, но под жестким контролем.
текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay
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