В Аргентине установят больше криптобанкоматов, чем сейчас во всем мире 

Компания Odyssey Group установит на территории Аргентины 4000 криптоматов. Это стало возможным после того, как ЦБ страны разрешил размещать АТМ не только в банках.
Прежде на аргентинском рынке банкоматов работали всего две местные компании: Banelco и Link. Новые правила дали возможность интегрировать в финансовую систему оборудование сторонних и независимых фирм. В прошлом году в стране установили 200 криптоматов, но из-за законодательных ограничений с их помощью проводились только операции с виртуальными валютами. Однако теперь они смогут работать с наличными и фиатными деньгами.
Себестоимость нового АТМ составляет $8000, а за его установку нужно будет заплатить от $1000 до $1500. Владелец также должен «заправить» банкомат наличными деньгами.
Центральный банк Аргентины ожидает, что благодаря изменению правил размещения в стране появится 30 000 новых АТМ. Для удобства поиска криптоматов будет запущено специальное приложение, позволяющее находить близлежащие устройства и определять, работают ли они с наличными.
Сейчас в мире насчитывается 2662 банкомата, поддерживающих криптовалюту. Однако известно, что в Австралии планируют установить 500 устройств, а биржа Bitlish заявила, что в ближайшее время разместит 5000 АТМ для цифровых валют на территории ЕС.
Напомним, что Южная Корея легализует проведение новых ICO, но под жестким контролем.
текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay