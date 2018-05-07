Корпоративные облака. Что мешает повторить повторить успех Apple Store и Google Play

В начале апреля Сбербанк и системный интегратор «АйТеко» объявили о создании единого российского маркетплейса SberCloud, где клиенты могут получить доступ к облачным сервисам, типичным для мирового рынка. Это очередная попытка создать локальный облачный сервис, который сможет в корпоративном секторе соперничать с облаками и магазинами приложений американских компаний. Какие сложности возникают у таких проектов.

Вызов интернет-гигантам

Amazon, Apple и Конкуренцию с облачными сервисами Microsoft Google обычно планируется составить за счет специализации на корпоративных пользователях и добавлении маркетплейсов, в которых доступны ресурсы или ПО сторонних компаний. В частности на платформе SberCloud предполагается предоставление доступа к масштабируемым облачным сервисам как Сбербанка, так и его зарубежных партнеров.

Облачные сервисы позволяют не устанавливать ПО на каждый рабочий компьютер, а запускать нужные программы и сервисы из облака. Если это Word, то можно воспользоваться фирменным облаком Microsoft, но корпоративные приложения, а тем более персональный набор сервисов для пользователя, независимо от того, где он вышел в сеть, удобнее (и надежнее, как показала блокировка Telegram) разворачивать с корпоративного облака. Из недостатков — затраты на создание и поддержку инфраструктуры, поэтому потенциал корпоративных облаков и магазинов приложений пока не реализован.

Неудачный опыт

Попытка повторить модель облаков Amazon и Microsoft на корпоративном рынке предпринята не впервые, но эта модель трудно приживается. В Германии аналогичный сервис анонсировали еще в 2013 году. Финансовый институт (одна из крупнейших биржевых площадок мира Deutsche Börse AG) и системный интегратор (оператор облачной инфраструктуры Zimory GmbH) запустили пилот в 2014 году, а на май 2015 был назначен старт полнофункциональной версии. Но амбициозный проект был свернут через полгода после начала, заодно он повлек закрытие компании Zimory, отвечающей в коллаборации за разработку программного обеспечения для управления облачными сервисами.

Zimory была основана в 2007 году как побочный продукт Deutsche Telekom с миссией по созданию «мета-облака», в которой различные провайдеры могут предлагать свои ресурсы потенциальным клиентам, заинтересованным в облачной емкости. Через год начался самостоятельный бизнес, и было выпущено первое издание Cloud Suite. В 2012 году Zimory открыла новые центры развития в Эрфурте Минске , в 2013 году два филиала в США

В чем причина неудачи, чем принципиально отличается российский проект и учтены ли в нем европейские ошибки?

Биржа облачных технологий

Биржа (Deutsche Börse Cloud Exchange (DBCE) выступала как посредник между пользователями и продавцами (провайдерами) облачных технологий. Пользователи биржи могли получить недостающие им дополнительные мощности к своим облачным серверам или одолжить лишнее дисковое пространство. На бирже торговались следующие инструменты: процессорная память (CPU), оперативная память (RAM), место на жестком диске (HDD). Модель работы была классической биржевой как для сырьевых рынков (commodities). Биржа осуществляет все расчеты, выступает как стандарт качества облачных услуг, гарантирует исполнение сделок. Клиенты подключаются к торгам через брокеров, которые выступают посредниками между ними и биржей. В дальнейшем даже планировался запуск фьючерсов и расчет индекса биржи, расширение географии торгов и списка торговых инструментов.

Чтобы гарантировать качество и безопасность услуг, DBCE в сотрудничестве с TÜV Rheinland разработали специальную процедуру тестирования для поставщиков в качестве предварительного условия для доступа к рынку. Для существующих поставщиков на бирже, проводился ежегодный обзор различных параметров, в том числе выполнение предлагаемых услуг, а также проверка мест хранения серверов (ЦОД).

Ошибки первопроходца

Каковы же тогда причины быстрого провала по прошествии всего полугода после запуска? По словам аналитиков Experton, проект потерпел неудачу из-за «принципа куриного яйца». Рынок живет на балансе спроса и предложения. К сожалению, DBCE умудрилась не обеспечить оба фактора: было необходимо добиться заинтересованности, по крайней мере, одной из сторон рынка, чтобы потом убедить другую. Но биржа не смогла заинтересовать ни провайдеров облачных сервисов, ни их потребителей.

Некоторые из бывших клиентов DBCE подтверждают интерес к облачной бирже. Nicolas Röhrs, управляющий директор Cloud & Heat, поставщика облачных услуг, по-прежнему считает бизнес-модель очень полезной и особенно актуальной для будущего. Он говорит, что продажи его компании увеличились к концу существования проекта и даже значительно подрос объем запрашиваемых услуг из сектора B2B.

Положительным фактором для современных облачных корпоративных сервисов станет почти двухкратное увеличение рынка: суммарный оборот рынка в 2014 году составлял $154 млрд, а в 2018 году он составит, по прогнозам Gartner, $288 млрд

Автор полагает, что использование вместо биржи современных подходов, включая блокчейн, позволит сократить количество посредников между производителем и потребителем, а значит и снизить издержки. В любом случае Deutsche Börse поступил разумно: компания решительно инвестировала в новую область, но четко ограничила вложения €20 млн и вовремя отступила.

Российский опыт

По текущей информации, SberСloud будет совместным предприятием «АйТеко» и «Сбербанка», в котором последнему принадлежит 60% предприятия. Инфраструктура разместится в дата-центрах обоих партнеров, но в целом построением системы займется «АйТеко», которая имеет опыт в построении облачных решений, а по итогам 2017 года заняла в России 5-е место среди поставщиков инфраструктурных услуг IaaS.

Системный интегратор уже имеет опыт внедрения облачных проектов eCloud, MakeCloud и РУСТЭК. Кроме того, «АйТеко» — партнер популярного проекта свободного программного обеспечения OpenStack, который предназначен для создания облачных сервисов и хранилищ.

Альянс российских компаний также имеет шансы решить проблему с первыми клиентами, так как у «Сбербанка» более 1,5 млн юридических лиц.

С другой стороны участники рынка отметили CNews , что появление подобных игроков не сказывалось на повышении конкуренции на рынке: «На нем уже представлен как целый ряд отечественных платформ, так и глобальные игроки типа Amazon. Даже появление облаков от Mail.ru ПАО „Мобильные ТелеСистемы“ (МТС). Также они предупреждают, что образование столь крупного участника может привлечь внимание ФАС

Очередная попытка создать корпоративный сервис дополнена маркетплейсом ПО, а не ресурсов, как в случае Deutsche Börse. С одной стороны, немецкий проект не обладал большой начальной клиентской базой. С другой стороны, только ее недостаточно, а российскому проекту еще предстоит осуществить правильную техническая реализацию, удобство пользования и бизнес-модель. Ведь Сбербанк уже пытался принять участие в текущем буме маркетплейсов, но неудачно.

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