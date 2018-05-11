RAEX изменило прогноз по рейтингу ФорБанка на «стабильный»

RAEX («Эксперт РА») подтвердило ФорБанку рейтинг кредитоспособности«ruB+». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный». С рейтинга снят статус «под наблюдением», говорится в сообщении агентства.

«Положительное влияние на рейтинг оказывает существенное увеличение собственных средств банка и нормативов достаточности капитала за счет объединения с Народным Земельно-Промышленным Банком , что повысило устойчивость капитала к реализации кредитного и рыночного рисков», — отмечает RAEX.

Изменение прогноза на «стабильный» обусловлено улучшением показателей достаточности собственных средств при снижении стратегических рисков, связанных с реорганизацией, а также стабилизацией привлеченных средств ЮЛ.

Однако агентство обращает внимание на то, что в текущий момент показатели достаточности капитала находятся на максимально высоком уровне и будут снижаться при размещении свободных денежных средств в активы под риском, что может оказать давление на рейтинг.

Поддержание запаса по капиталу на текущем уровне на более длительном горизонте, при отсутствии дополнительных факторов риска, может оказать поддержку рейтингу банка в будущем. Положительное влияние на рейтинг оказывают приемлемая обеспеченность ссудного портфеля и высокое качество портфеля ценных бумаг. Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте и низкую концентрацию средств на крупнейших кредиторах.

Негативное влияние на рейтинг оказали слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке и недостаточное стратегическое обеспечение. Давление на рейтинг также оказывает невысокое качество кредитного портфеля на фоне устойчивой тенденции к росту просроченной задолженности.

Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывают также неоптимальная структура финансового результата и высокая иммобилизация капитала. Среди прочих негативных факторов агентство отмечает умеренно высокую стоимость привлеченных средств ЮЛ и значительную концентрацию привлеченных ресурсов на регионе с невысоким рейтингом инвестиционной привлекательности.