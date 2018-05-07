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Эксперт: россияне не будут отменять летние отпуска из-за ослабления рубля
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Эксперт: россияне не будут отменять летние отпуска из-за ослабления рубля 

Банки.ру 1 час назад
Россияне не будут отменять свои летние отпуска из-за падения курса рубля, они в целом привыкли к катаклизмам, считает генеральный директор компании MAYEL Travel Майя Котляр. Об этом она рассказала в интервью Инне Луневой «Частное мнение».
«Я считаю, что люди в целом привыкли к катаклизмам. И резкого скачка, как было в 2014 —2015 годах, нет. Люди не будут отменять свои летние отпуска, они устали за зиму. Они накопили деньги, все хотят уехать. Но, думаю, что будет некая смена приоритетов», — отметила она.
Представитель компании подчеркнула, что в связи с ослаблением рубля россияне будут сокращать дни отдыха или переметнутся в сторону более бюджетных направлений: из Евросоюза, еврозоны они перейдут в более доступную Турцию.
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