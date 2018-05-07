Жителям Березников раздадут георгиевские ленточки 

Активисты молодёжных движений предприятий холдинга «УРАЛХИМ вот уже несколько лет поддерживают акцию «Георгиевская ленточка». Накануне Дня Победы заводчане бесплатно раздадут всем желающим 20 тысяч ленточек.
Акция началась 5 мая. Активисты «Азота» раздают ленточки каждый день. Например, 7 мая с 18 до 19 часов около Универсама-2, ЦУМа и ТРЦ «Оранж-Молл». Кроме того, ленточки передадут в вузы, ссузы, школы, детские сады и музеи. Накануне Дня Победы, 8 мая, символ воинской славы будут раздавать и на проходных работникам предприятий, и во время традиционного митинга у Мемориала погибшим азотчикам. В День Победы георгиевские ленточки можно получить во время шествия колонны сотрудников завода до городского мемориала.
Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в честь шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.