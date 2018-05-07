Жителям Березников раздадут георгиевские ленточки 

АиФ Пермь: последние новости

УФАС возбудило уголовное дело в отношении Фонда капремонта Пермского края

С 1 мая Сбербанк закрывает Западно-Уральский территориальный банк

Шестилетнюю модель из Перми назвали самой красивой девочкой в мире