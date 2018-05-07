Ещё
Жителям Березников раздадут георгиевские ленточки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

Жителям Березников раздадут георгиевские ленточки 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Активисты молодёжных движений предприятий холдинга «УРАЛХИМ вот уже несколько лет поддерживают акцию «Георгиевская ленточка». Накануне Дня Победы заводчане бесплатно раздадут всем желающим 20 тысяч ленточек.
Акция началась 5 мая. Активисты «Азота» раздают ленточки каждый день. Например, 7 мая с 18 до 19 часов около Универсама-2, ЦУМа и ТРЦ «Оранж-Молл». Кроме того, ленточки передадут в вузы, ссузы, школы, детские сады и музеи. Накануне Дня Победы, 8 мая, символ воинской славы будут раздавать и на проходных работникам предприятий, и во время традиционного митинга у Мемориала погибшим азотчикам. В День Победы георгиевские ленточки можно получить во время шествия колонны сотрудников завода до городского мемориала.
Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в честь шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.
АиФ Пермь: последние новости
УФАС возбудило уголовное дело в отношении Фонда капремонта Пермского края С 1 мая Сбербанк закрывает Западно-Уральский территориальный банк Шестилетнюю модель из Перми назвали самой красивой девочкой в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина709
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели319
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев219
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»204
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой986
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение