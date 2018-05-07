Ещё
Рубль продолжает снижаться к доллару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль продолжает снижаться к доллару 

Прайм 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Рубль продолжает снижаться сильнее к доллару, чем к евро, на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс; небольшое давление на рубль оказывает также сообщение об увеличении объема покупок валюты Минфином РФ, следует из данных Московской биржи.
Эксперты и участники торгов внимательно следили за выступлением президента России Владимира Путина на инаугурации. Вместе с тем они находятся в ожидании объявления нового состава правительства.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск понедельника рос на 33 копейки — до 62,83 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 74,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
С начала торгов рубль терял порядка 20-36 копеек к доллару и показывал разнонаправленную динамику к евро.
Дополнительное давление на рубль оказало сообщение, что Минфин РФ с 10 мая по 6 июня планирует купить на внутреннем рынке валюту на сумму до 322,8 миллиарда рублей при ежедневных операциях на 16,1 миллиарда рублей. Таким образом, Минфин увеличит покупки валюты по сравнению с плановыми ежедневными операциями в 11,5 миллиарда рублей и суммарным объемом в 240,7 миллиарда рублей в период с 6 апреля по 8 мая.
Вместе с тем в указанном периоде ЦБ приостанавливал эти операции на фоне скачка курса доллара после ужесточения санкций США в начале апреля, а затем пересмотрел параметры ежедневных покупок. В результате в последние дни объем покупок был на уровне 18,5-18,9 миллиарда рублей в день.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
Прайм: последние новости
Цена биткоина снижается в рамках коррекции Важные для рынка РФ сигналы будут получены позже, - Андрей Верников,замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 руб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели237
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев73
LIVE: Инаугурация президента России438
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»128
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой959
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение