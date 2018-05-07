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Фоторепортаж: акция «Он нам не царь» в Нью-Йорке
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Фоторепортаж: акция «Он нам не царь» в Нью-Йорке
ИД «Собеседник»
41 минуту назад
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Фото:
ИД "Собеседник"
Акции противников
Владимира Путина
«Он нам не царь» не ограничились российскими городами: фоторепортаж из
Нью-Йорка
.
Манифестанты собрались у станции метро Union Square, на одной из главных площадей
Манхэттена
.
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