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Фоторепортаж: акция «Он нам не царь» в Нью-Йорке
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Фоторепортаж: акция «Он нам не царь» в Нью-Йорке 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Акции противников Владимира Путина «Он нам не царь» не ограничились российскими городами: фоторепортаж из Нью-Йорка.
Манифестанты собрались у станции метро Union Square, на одной из главных площадей Манхэттена.
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