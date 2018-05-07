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В Кургане подорожает проезд в автобусах
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В Кургане подорожает проезд в автобусах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане стоимость проезда в автобусах вырастет на рубль. К повышению цен готовятся сразу несколько перевозчиков.
«Вниманию жителей города Кургана! С 10 мая 2018 года стоимость проезда на муниципальных маршрутах №№ 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 составит 24 рубля», — сказано на сайте транспортного управления.
Кроме того, с 15 мая 24 рубля придется отдать за билет в автобусах № 304 и 327.
Отметим, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Кургане повышалась в декабре прошлого года.
Обоснованность нового подорожания эксперты ставят под вопрос. При этом они напоминают, что буквально в феврале суд признал незаконным скачок цен в городских автобусах до 20 рублей, произошедший еще в 2016 году.
Изначально антимонопольная служба заявила, что стоимость проезда была увеличена в результате сговора перевозчиков. Компаниям назначили огромные штрафы. «Не согласившись с таким решением, транспортники обжаловали его в суд, однако суд подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Фото: УГМК-холдинг
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