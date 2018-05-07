Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,03 процента

Токио, 7 мая / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,03 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 22467,16 пункта, что на 5,62 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, вырос на 1,66 пункта или 0,09 проц., составив 1773,18 пункта. —0—