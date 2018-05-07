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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,03 процента
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,03 процента 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Токио, 7 мая /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,03 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22467,16 пункта, что на 5,62 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, вырос на 1,66 пункта или 0,09 проц., составив 1773,18 пункта. —0—
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