«Вальс Победы» в Оренбургской области станцевали 40 тыс. человек

"В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому — участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее", — сказал журналистам после акции вице-губернатор региона Павел Самсонов

Танцевать одновременно «Майский вальс» вышли жители всех городов и райцентров области, акция стала всенародной. В ней приняли участие представители всех образовательных организаций региона, в том числе воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища и кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева.

В центре Оренбурга на улицу Советскую до набережной реки Урал вышли танцевать более 10 тыс. человек. Затем участники акции почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, поблагодарили их и выпустили в небо воздушные шары.