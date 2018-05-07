Ещё
«Вальс Победы» в Оренбургской области станцевали 40 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вальс Победы» в Оренбургской области станцевали 40 тыс. человек 

ТАСС 58 минут назад
ОРЕНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. «Вальс Победы» в честь ветеранов станцевали синхронно 40 тыс. человек в Оренбургской области под композиции военных лет, передает корреспондент ТАСС.
"В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому — участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее", — сказал журналистам после акции вице-губернатор региона Павел Самсонов.
Танцевать одновременно «Майский вальс» вышли жители всех городов и райцентров области, акция стала всенародной. В ней приняли участие представители всех образовательных организаций региона, в том числе воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища и кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева.
В центре Оренбурга на улицу Советскую до набережной реки Урал вышли танцевать более 10 тыс. человек. Затем участники акции почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, поблагодарили их и выпустили в небо воздушные шары.
Идея международной акции «Вальс Победы» родилась в Екатеринбурге, ее подхватили студенты не только в России, но в других государствах.
ТАСС: последние новости
В Тегеране выступили против завышения цен на неф Курс доллара на Московской бирже превысил 64 руб. впервые с 11 апреля Несогласованная акция в Калининграде собрала 150 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели238
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев76
LIVE: Инаугурация президента России439
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»128
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой959
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение