Торги по продаже имущества угольной компании «Заречная» планируется начать в июле

В ноябре-декабре 2017 года были признаны банкротами сама компания, а также две ее действующие шахты «Алексиевская» и «Заречная» — градообразующие предприятия моногорода Полысаево , а также строящаяся шахта «Сибирская». Так как восстановление их платежеспособности не было возможным, арбитраж ввел конкурсное производство (его цель — удовлетворение требований всех кредиторов) максимальным сроком на 6 месяцев в отношении каждого из перечисленных предприятий.

В суд поступило ходатайство от конкурсного управляющего Сергея Тушкова о продлении процедуры в деле о банкротстве. Он пояснил суду, что в настоящее время еще не утвержден порядок продажи имущества должника и, соответственно, не назначены торги. «Мы еще не приступили к продаже имущества, а каждый аукцион у нас идет полтора месяца На торги мы выходим в июле», — сказал он.

Арбитраж удовлетворил его ходатайство. Как сообщила судья Юлия Дорофеева , конкурсное производство в отношении компании «Заречная» продлено на шесть месяцев, заседание назначено на 27 ноября 2018 года.

Собственность УК По словам Тушкова, в собственности УК находятся акции шахт «Алексиевская» и «Заречная». Согласно проведенной оценке, размещенной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, рыночная стоимость акций шахты «Заречная» составляет 1,19 млн рублей, «Алексиевской» — 1,03 млн Также УК принадлежат 100% доли в признанном банкроте «Георесурсе» оценочной стоимостью 1 рубль и предприятия «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские» (в арбитраж также поступило заявление о признании его несостоятельным, — прим. ТАСС). «На дату оценки „Грамотеинские“ не были в банкротстве, их оценили в 74 млн рублей», — уточнил управляющий.

Кроме того, УК владеет акциями двух иностранных предприятий — трейдинговой CCZ Trade. «На сегодняшний день ведется переписка с арбитражным управляющим в Швейцарии , который занимается процедурой банкротства зависимого общества CCZ», — уточнил Тушков. Также «Заречная» владеет 30% в терминале в Вентспилсе Латвия ). «На сегодня выясняются все обстоятельства, связанные с зависимым обществом — это порт, который располагается в Латвии», — сказал управляющий.

Как сообщил ТАСС источник в угольной отрасли, «сегодня у УК нет регистрационных документов на терминал, подтверждающих право собственности». «Привлечен юрист, который знает законодательство Латвии, будут запрошены документы регистрационные документы», — добавил собеседник агентства.

Тушков уточнил, что помимо акций в собственности «Заречной» есть имущество, в том числе горное оборудование, которое сдавалось в аренду ее одноименной шахте. Управляющий пояснил, что оценка в отношении части оборудования не была проведена, так как оно находилось на участке, затопленном летом 2017 года из-за повышения концентрации угарного газа.

Также, по словам управляющего, будет проведен дополнительный анализ законности сделок УК, начиная с 2013 года. Он не исключил, что количество оспариваемых сделок может увеличиться. По данным Тушкова, всего в реестр задолженности включены требования 20 кредиторов на общую сумму более 34,1 млрд рублей. Основным кредитором выступает новосибирская компания «Углетранс», которой перешили права требования задолженности от Газпромбанка (около 14 млрд рублей).

О компании

Угольная компания «Заречная» через «Интерконсалтинг» принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились двое из них — товарищество с ограниченной ответственностью «Уголь Казахстана» приобрело 64% кузбасской компании. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, с 31 января 2018 года сменились трое из 4 владельцев «Интерконсалтинга»: на данный момент по 32% доли принадлежит Егору Кудашову, Александру Будникову и Павлу Косинову, четвертым владельцем с 2013 года, которому принадлежат 4%, выступает Виктор Нусенкис.

В компании «Заречная» на запрос ТАСС о смене акционеров в компании-собственнике не ответили. При этом ранее в УК подтверждали, что «Уголь Казахстана» вышел из числа акционеров. Согласно данным картотеки арбитражных дел, в марте поступило заявление от АО «ПК „Кузбасстрансуголь“ о признании „Интерконсалтинга“ банкротом, заседание назначено на 19 июня.

»Заречная" и ее шахты с начала 2017 года находились в процедуре наблюдения, из-за финансовых сложностей на предприятиях группы были задержки зарплаты. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Кемеровской области, по оперативным данным, на начало мая у шахт «Заречной» долгов по зарплате не было.