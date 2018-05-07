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Инвестор из Китая накопил 10 тыс. биткоинов
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Инвестор из Китая накопил 10 тыс. биткоинов 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Китайский бизнес-ангел Майк Кай в интервью для местного издания Sina Finance рассказал, что смог добиться своей личной цели — накопить 10 тыс. биткоинов. Господин Кай является основателем известного в Китае фотоприложения Meitu. Также он известен как ангел-инвестор стартапов. Отвечая на вопрос своего собеседника о биткоине, китайский предприниматель отметил, что еще в январе 2018 года он владел всего несколькими монетами. Однако когда он осознал весь потенциал биткоина и блокчейна, он поставил перед собой личную цель — приобрести 10 тыс. биткоинов. Тем не менее инвестор не спешил с вложениями, а выжидал когда рынок начнет падать. Когда курс биткоина опустился до отметки $6 тыс. Майк Кай начал покупать монеты. Предприниматель отметил также, что он инвестирует в разные криптовалюты. Так, сегодня в его портфеле находятся такие активы, как Theta, Ontology (ONT), Cortex (CTXC), ArcBlock (ABT), Zipper (ZIP), YeeCall (YEE), Dxchain (DXC), Charter (CAF). Господин Кай сравнил сегодняшнее состояние рынка криптовалют с ранними стадиями развития интернета. Когда веб-рынок резко обвалился в 2000-х годах, большинство компаний вышли из игры, и лишь единицы смогли устоять на ногах. Именно они сейчас получают самые большие дивиденды от первоначальных инвестиций, говорит инвестор.
текст: Антон Кузнецов, фото: Libreshort
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